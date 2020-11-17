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Матч Швейцарии и Украины отменен из-за коронавируса
5 часов назад
Заявление на сайте Федерации футбола Украины: УЕФА и Швейцария готовы к матчу. Игра отменена из-за ситуации внутри сборной Украины – там заразились и футболисты, и члены тренерского штаба.
17 января стало известно, что положительные тесты на коронавирус сдали Руслан Малиновский, Сергей Кривцов, Жуниор Мораес и тренер по физподготовке Иван Баштовой. Макаренко, Соболь и Резник находятся на самоизоляции.
Ковид больно бьет по украинскому футболу:
- В октябре перед товарищеским матчем с Францией у сборной остался один здоровый вратарь. Заявили даже Шовковского.
- На матч с «Барсой» не полетели 13 игроков основы киевского «Динамо». На воротах стоял парень, для которого это был всего лишь второй матч за взрослую команду.
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