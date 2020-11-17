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Богданович перейдет из «Сакраменто» в «Милуоки»
6 часов назад
Карьера сербского защитника Богдана Богдановича:
- С 2010-го по 2014-й играл за «Партизан».
- 2014-2017 – за «Фенербахче».
- С 2017-го выступает за «Сакраменто».
За три сезона с «Сакраменто» он ни разу не вышел в плей-офф НБА. В конце прошлого сезона у него закончился контракт с клубом.
Главный инсайдер по НБА – журналист ESPN Эдриан Воджнаровски – пишет, что теперь Богданович перейдет в «Милуоки». Взамен «Сакраменто» получит Эрсана Ильясову, Ди Джей Уилсона и Донте Дивинченцо.
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