Богданович перейдет из «Сакраменто» в «Милуоки»

Карьера сербского защитника Богдана Богдановича:

С 2010-го по 2014-й играл за «Партизан».

2014-2017 – за «Фенербахче».

С 2017-го выступает за «Сакраменто».

За три сезона с «Сакраменто» он ни разу не вышел в плей-офф НБА. В конце прошлого сезона у него закончился контракт с клубом.

Главный инсайдер по НБА – журналист ESPN Эдриан Воджнаровски – пишет, что теперь Богданович перейдет в «Милуоки». Взамен «Сакраменто» получит Эрсана Ильясову, Ди Джей Уилсона и Донте Дивинченцо.