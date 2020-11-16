Луис Суарес
Лига чемпионов
Примера
Футбол
Атлетико
Барселона
Локомотив
Бразилия
Уругвай
Суарес заразился коронавирусом. Матч с «Локомотивом» – через девять дней
вчера, 23:57
Новость сообщила сборная Уругвая. Помимо Суареса положительный тест на коронавирус сдал вратарь Муньос и сотрудник клуба.
- Суарес не поможет Уругваю в матче квалификации к ЧМ-2022 против Бразилии.
- 21 ноября его «Атлетико» принимает «Барселону», еще через четыре дня – «Локомотив» в Лиге чемпионов.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые