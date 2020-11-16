Чеферин отверг идею создания Суперлиги

Президент УЕФА Александер Чеферин в интервью Marca объяснил, почему проект создания Суперлиги невозможен:

«По мне, о ее создании не может быть и речи. Это мечта двух-трех руководителей, которых не волнует солидарность и не волнует ничто кроме себя. Они наносят вред своим клубам, но, вероятно, еще этого не осознают.

Идея возникла из-за ухода бывшего президента «Барселоны». Думаю, это скорее популистская или политическая идея, чем серьезная».