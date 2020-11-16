Маскерано завершил карьеру. Последний его клуб – «Эстудиантес»

«Эстудиантес» проиграл «Аргентинос Хуниорс», после этой игры 36-летний Хавьер Маскерано неожиданно объявил об окончании карьеры.

«Иногда не вы выбираете, когда закончить, а все происходит само собой», – комментарий игрока.