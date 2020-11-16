Хавьер Маскерано
Футбол
Маскерано завершил карьеру. Последний его клуб – «Эстудиантес»
6 часов назад
«Эстудиантес» проиграл «Аргентинос Хуниорс», после этой игры 36-летний Хавьер Маскерано неожиданно объявил об окончании карьеры.
«Иногда не вы выбираете, когда закончить, а все происходит само собой», – комментарий игрока.
- Маскерано выступал за несколько известных клубов по всему миру, включая «Ливерпуль» и «Барселону» в Европе.
- Неоднократно выигрывал чемпионат Испании и Лигу чемпионов.
- У него 147 матчей за сборную Аргентины, четыре поездки на ЧМ и две победы на Олимпиаде.
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