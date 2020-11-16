Хавьер Маскерано
Футбол
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#Хавьер Маскерано #Футбол

Маскерано завершил карьеру. Последний его клуб – «Эстудиантес»

6 часов назад

«Эстудиантес» проиграл «Аргентинос Хуниорс», после этой игры 36-летний Хавьер Маскерано неожиданно объявил об окончании карьеры.

«Иногда не вы выбираете, когда закончить, а все происходит само собой», – комментарий игрока.

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