Победа России над Сербией выведет ее в дивизион А Лиги наций

Оставшиеся матчи: Сербия – Россия, Венгрия – Турция.

Что нужно России: выиграть у Сербии, тогда можно не зависеть от параллельного матча.

Еще один вариант: при ничьих в обоих матчах первой также останется Россия.

Первое место дает повышение в классе и группу с топ-командами в зоне А.