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Сборная России сохранила первое место в группе Лиги наций
27 минут назад
Прямо сейчас таблица третьей группы дивизиона B в Лиге наций выглядит так:
- Россия опережает Венгрию из-за лучшего результата в личных встречах.
- Шансы на первое место в группе сохраняют три команды.
- В последнем туре Венгрия сыграет с Турцией, а Сербия примет Россию.
- Первая команда поднимется в дивизион А, последняя – вылетит.
В пятом туре Россия проиграла Турции со счетом 2:3. Венгрия и Сербия сыграли вничью (1:1).
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