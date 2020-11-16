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#Россия #Футбол #Лига наций #Турция #Венгрия #Сербия

Сборная России сохранила первое место в группе Лиги наций

27 минут назад

Прямо сейчас таблица третьей группы дивизиона B в Лиге наций выглядит так:

Гол.ру

  • Россия опережает Венгрию из-за лучшего результата в личных встречах.
  • Шансы на первое место в группе сохраняют три команды.
  • В последнем туре Венгрия сыграет с Турцией, а Сербия примет Россию.
  • Первая команда поднимется в дивизион А, последняя – вылетит.

В пятом туре Россия проиграла Турции со счетом 2:3. Венгрия и Сербия сыграли вничью (1:1).

Матч завершен
Турция
Караман 26
Ундер 32
Тосун 52
3:2
Матч завершен
Россия
Черышев 11
Кузяев 57
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