Денис Черышев
Лига наций
Футбол
Россия
Турция
Черышев забил второй гол в 2020 году. И первый в этом сезоне
час назад
Денис Черышев открыл счет в матче России и Турции в Лиге наций. Голевой пас ему сделал Далер Кузяев.
До этого Черышев забил только один гол во всех турнирах в 2020 году. Было это в февральском матче «Аталанты» и «Валенсии» в Лиге чемпионов.
В сезоне-2020/21 Денис Черышев провел за «Валенсию» четыре матча и сделал один ассист. Transfermarkt оценивает его в 4 миллиона евро.
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