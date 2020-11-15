Денис Черышев
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#Денис Черышев #Россия #Футбол #Лига наций #Турция

Черышев забил второй гол в 2020 году. И первый в этом сезоне

час назад

Денис Черышев открыл счет в матче России и Турции в Лиге наций. Голевой пас ему сделал Далер Кузяев.

До этого Черышев забил только один гол во всех турнирах в 2020 году. Было это в февральском матче «Аталанты» и «Валенсии» в Лиге чемпионов.

В сезоне-2020/21 Денис Черышев провел за «Валенсию» четыре матча и сделал один ассист. Transfermarkt оценивает его в 4 миллиона евро.

Идет второй тайм
Турция
Караман 26
Ундер 32
Тосун 52
3:2
Идет второй тайм
Идет второй тайм
Россия
Черышев 11
Кузяев 57
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