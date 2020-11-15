Черышев забил второй гол в 2020 году. И первый в этом сезоне

Денис Черышев открыл счет в матче России и Турции в Лиге наций. Голевой пас ему сделал Далер Кузяев.

До этого Черышев забил только один гол во всех турнирах в 2020 году. Было это в февральском матче «Аталанты» и «Валенсии» в Лиге чемпионов.

В сезоне-2020/21 Денис Черышев провел за «Валенсию» четыре матча и сделал один ассист. Transfermarkt оценивает его в 4 миллиона евро.