Хэмилтон выиграл седьмой чемпионский титул в Формуле 1. Это повторение рекорда Шумахера 🏆

Льюис Хэмилтон победил на Гран-при Турции. Это позволило ему взять седьмой чемпионский титул за всю карьеру в Формуле 1. Валттери Боттас уже не догонит Хэмилтона в общем зачете чемпионата.

Хэмилтон выиграл один титул в составе «Макларена» и шесть – в «Мерседесе». Столько же титулов у Михаэля Шумахера.

«Это для всех детей, которые мечтают о невозможном. Вы можете это сделать. У вас все получится», – сказал Хэмилтон сразу после гонки. Его разговор с командой показали в эфире «Матч ТВ».