Рафаэль Дос Аньос
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Пол Фелдер
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#Рафаэль Дос Аньос #MMA #UFC #Пол Фелдер #UFC Vegas 14

Дос Аньос победил Фелдера в главном бою на турнире UFC

59 минут назад

Рафаэль Дос Аньос и Пол Фелдер провели бой на турнире UFC Vegas 14. Дос Аньос выиграл бой раздельным решением судей: 50-45, 50-45, 47-48.

Пол Фелдер заменил в этом поединке Ислама Махачева. Именно он изначально планировался соперником Дос Аньоса.

Поединок Дос Аньоса и Фелдера признан главным боем вечера. Дос Аньос сразу сказал, что теперь готов подраться с Конором. Тот отреагировал: «Дастин идет первым в списке, но я готов ко всему».

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