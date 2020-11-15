Дос Аньос победил Фелдера в главном бою на турнире UFC

Рафаэль Дос Аньос и Пол Фелдер провели бой на турнире UFC Vegas 14. Дос Аньос выиграл бой раздельным решением судей: 50-45, 50-45, 47-48.

Пол Фелдер заменил в этом поединке Ислама Махачева. Именно он изначально планировался соперником Дос Аньоса.

Поединок Дос Аньоса и Фелдера признан главным боем вечера. Дос Аньос сразу сказал, что теперь готов подраться с Конором. Тот отреагировал: «Дастин идет первым в списке, но я готов ко всему».