Франция
Лига наций
Футбол
Португалия
Франция досрочно вышла в финальный турнир Лиги наций
4 часа назад
Сборная Франции с минимальным счетом обыграла Португалию. Единственный гол забил Н'Голо Канте. В его карьере это второй гол в составе сборной.
Теперь Франция обеспечила себе первое место в группе Лиги наций. Она опережает Португалию на три очка и имеет преимущество по личным встречам.
Финальный турнир Лиги наций пройдет осенью 2021 года. Сначала состоятся полуфиналы, потом – финал и матч за третье место.
Португалия выиграла турнир в 2019 году.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые