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#Франция #Футбол #Лига наций #Португалия

Франция досрочно вышла в финальный турнир Лиги наций

4 часа назад

Сборная Франции с минимальным счетом обыграла Португалию. Единственный гол забил Н'Голо Канте. В его карьере это второй гол в составе сборной.

Теперь Франция обеспечила себе первое место в группе Лиги наций. Она опережает Португалию на три очка и имеет преимущество по личным встречам.

Финальный турнир Лиги наций пройдет осенью 2021 года. Сначала состоятся полуфиналы, потом – финал и матч за третье место.

Португалия выиграла турнир в 2019 году.

Гол.ру

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