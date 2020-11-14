Сергей Харитонов
MMA
Адам Яндиев
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#Сергей Харитонов #MMA #Адам Яндиев

«Таких людей надо выгонять из залов». Харитонов опубликовал видео драки с Яндиевым

вчера, 22:22

Адам Яндиев и Сергей Харитонов.

инстаграм Адама Яндиева

Сергей Харитонов и Адам Яндиев подрались в «Лужниках». Итоги такие:

  • Яндиев начал драку и попал в полицию. Харитонов написал на него заявление.
  • Сам Харитонов находится в больнице. Он получил сотрясение, ушибы и другие травмы.
  • Яндиев побил и его друга Руслана Абдо.
  • Раньше Харитонов и Яндиев дружили.

Бойцы MMA Харитонов и Яндиев подрались в «Лужниках». Полный разбор истории

Сергей Харитонов впервые рассказал о драке в инстаграме. Он опубликовал видео и большую подпись:

«Еще раз хочу обратиться ко всем спортсменам-профессионалам! Никогда не применяйте силу за пределами спортивных залов, если только вашим близким и окружающим грозит опасность. Мы тренируемся, чтобы показать публике свою силу в клетке, на ринге или татами. А самое страшное, когда люди специально готовятся в залах, чтобы совершать преступления.

Тренеры должны выявлять таких людей и выгонять из залов. Я подготовленный спортсмен, но все равно попал в эту ситуацию. Минимум на три месяца для меня закрыты выступления. Переломы, ссадины, ушибы и т.д. Учитесь на чужих ошибках».

Сергей Харитонов – боец MMA. Он провел 38 боев на профессиональном уровне и 31 раз победил.

Адам Яндиев провел последний профессиональный бой в 2018 году. Тогда он дрался на турнире UFC, где проиграл Джордану Джонсону.

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