«Таких людей надо выгонять из залов». Харитонов опубликовал видео драки с Яндиевым

Сергей Харитонов и Адам Яндиев подрались в «Лужниках». Итоги такие:

Яндиев начал драку и попал в полицию. Харитонов написал на него заявление.

Сам Харитонов находится в больнице. Он получил сотрясение, ушибы и другие травмы.

Яндиев побил и его друга Руслана Абдо.

Раньше Харитонов и Яндиев дружили.

Бойцы MMA Харитонов и Яндиев подрались в «Лужниках». Полный разбор истории

Сергей Харитонов впервые рассказал о драке в инстаграме. Он опубликовал видео и большую подпись:

«Еще раз хочу обратиться ко всем спортсменам-профессионалам! Никогда не применяйте силу за пределами спортивных залов, если только вашим близким и окружающим грозит опасность. Мы тренируемся, чтобы показать публике свою силу в клетке, на ринге или татами. А самое страшное, когда люди специально готовятся в залах, чтобы совершать преступления .