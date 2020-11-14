Егор Афанасьев
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#Егор Афанасьев #КХЛ #Россия (х) #Хоккей #ЦСКА (х)

Егор Афанасьев впервые сыграл за ЦСКА в КХЛ. И сразу набрал два очка

2 часа назад

Егору Афанасьеву 19 лет. Он был в составе сборной России на финском этапе Евротура. Сейчас Афанасьев принадлежит «Нэшвиллу», но играет за ЦСКА в аренде.

Игра против «Сочи» была его первым матчем в КХЛ. ЦСКА выиграл со счетом 7:0. Афанасьев забил сам и сделал ассист в моменте с голом Робинсона.

В игре России и Финляндии Афанасьев тоже забил. Это был его дебютный матч за сборную России.

Таким получился первый гол Афанасьева в КХЛ:

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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