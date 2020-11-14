Тренер «Милана» Пиоли сдал положительный тест на коронавирус

«Милан» пишет, что Стефано Пиоли узнал о положительном тесте перед утренней тренировкой. Пиоли не имеет никаких симптомов коронавируса, но уже ушел на изоляцию.

Остальная команда сдала отрицательные тесты. Тренировка все равно отменена. Новая будет в понедельник, если никто не заболеет.

Несколько игроков «Милана» уже переболели коронавирусом. Златан Ибрагимович выздоровел и вернулся на поле.