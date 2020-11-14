Стефано Пиоли
Серия А
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коронавирус
Милан
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#Стефано Пиоли #Футбол #коронавирус #Серия А #Милан

Тренер «Милана» Пиоли сдал положительный тест на коронавирус

6 часов назад

«Милан» пишет, что Стефано Пиоли узнал о положительном тесте перед утренней тренировкой. Пиоли не имеет никаких симптомов коронавируса, но уже ушел на изоляцию.

Остальная команда сдала отрицательные тесты. Тренировка все равно отменена. Новая будет в понедельник, если никто не заболеет.

Несколько игроков «Милана» уже переболели коронавирусом. Златан Ибрагимович выздоровел и вернулся на поле.

  • В октябре Пиоли исполнилось 55 лет.
  • «Милан» прямо сейчас лидирует в таблице Серии А.
  • В игре с «Лиллем» прервалась 24-матчевая серия «Милана» без поражений.
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