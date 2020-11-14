Сборная Сьерра-Леоне отыгралась со счета 0:4 в матче с Нигерией

Игру перевернули замены. Три гола у Сьерра-Леоне забили Камара и Бунду. Они вышли на поле во втором тайме. Ахмед Муса публично извинился за такой результат.

Виктор Осимхен получил травму плеча – его унесли с поля на носилках. Джон Кейстер проводил первый матч на посту главного тренера Сьерра-Леоне.

Нигерия лидирует в группе L в квалификации Кубка африканских наций. Сьерра-Леоне отстает на пять очков и занимает третье место. Вместе с ними там играют Бенни и Лесото.

Теперь они проведут еще один матч: