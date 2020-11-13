Самюэль Это'О
ПФЛ
Футбол
Шамиль Лахиялов
Анжи
Легион-Динамо
Кубань-Холдинг
Это′О записал видео для клуба «Легион-Динамо» из ПФЛ
вчера, 23:29
Бывший игрок «Анжи» Самюэль Это’О поддержал клуб «Легион-Динамо» перед матчем ПФЛ с «Кубань Холдинг».
Это’О сказал в видео: «Привет, парни! Хорошей игры завтра против «Кубань Холдинг»! Я знаю, это важная игра. Парни, у вас есть все для того, чтобы победить в этом матче. Еще раз, удачи! А моему другу и брату Шамилю хочу пожелать, чтобы ты, брат, получил удовольствие от игры своей команды. Удачи!»
Шамиль Лахиялов – президент клуба «Легион-Динамо». Вместе с Это’О они играли в «Анжи».
«Легион-Динамо» и «Кубань Холдинг» делят первое место в первой группе ПФЛ. Они набрали по 32 очка за 14 матчей.
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