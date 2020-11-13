Это′О записал видео для клуба «Легион-Динамо» из ПФЛ

Бывший игрок «Анжи» Самюэль Это’О поддержал клуб «Легион-Динамо» перед матчем ПФЛ с «Кубань Холдинг».

Это’О сказал в видео: «Привет, парни! Хорошей игры завтра против «Кубань Холдинг»! Я знаю, это важная игра. Парни, у вас есть все для того, чтобы победить в этом матче. Еще раз, удачи! А моему другу и брату Шамилю хочу пожелать, чтобы ты, брат, получил удовольствие от игры своей команды. Удачи!»