фигурное катание
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#фигурное катание

Финал Гран-при по фигурному катанию в Пекине отменен, но ISU ищет для него новое место

вчера, 22:20

Международный союз конькобежцев (ISU) официально рассказал об отмене финала Гран-при по фигурному катанию. Изначально он планировался на 10-13 декабря в Пекине. Потом сообщалось о переносе на неопределенный срок.

Теперь ISU ищет альтернативные даты для проведения финала. Будет выбрано и новое место. Есть вероятность, что финал Гран-при вообще не состоится. Он считался тестовым соревнованием перед Олимпиадой-2022.

Этап Гран-при в России пройдет с 20 по 22 ноября. До этого сорвались этапы в Канаде и Франции, но успешно состоялись турниры в Америке и Китае.

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Кто выступит на Гран-при России по фигурному катанию? Какой формат? Когда финал?
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