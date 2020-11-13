Финал Гран-при по фигурному катанию в Пекине отменен, но ISU ищет для него новое место

Международный союз конькобежцев (ISU) официально рассказал об отмене финала Гран-при по фигурному катанию. Изначально он планировался на 10-13 декабря в Пекине. Потом сообщалось о переносе на неопределенный срок.

Теперь ISU ищет альтернативные даты для проведения финала. Будет выбрано и новое место. Есть вероятность, что финал Гран-при вообще не состоится. Он считался тестовым соревнованием перед Олимпиадой-2022.

Этап Гран-при в России пройдет с 20 по 22 ноября. До этого сорвались этапы в Канаде и Франции, но успешно состоялись турниры в Америке и Китае.