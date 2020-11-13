Мохамед Салах
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#Мохамед Салах #Футбол #коронавирус #Ливерпуль #Египет

Салах сдал положительный тест на коронавирус

вчера, 18:43

Федерация футбола Египта пишет, что Мохамед Салах чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов. Остальные игроки получили отрицательные результаты. 

Салах исключил все контакты и ушел в изоляцию. Пока он останется в расположении сборной, где пройдет дополнительное обследование и повторное тестирование.

14 и 17 ноября у Египта запланированы матчи квалификации Кубка Африки против Того. Два дня назад Салах выкладывал фотографию в форме сборной:

Салах играет за «Ливерпуль». В этом сезоне АПЛ он провел восемь матчей и забил восемь голов. Transfermarkt оценивает Салаха в 120 миллионов евро.

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