Салах сдал положительный тест на коронавирус

Федерация футбола Египта пишет, что Мохамед Салах чувствует себя хорошо и не имеет никаких симптомов. Остальные игроки получили отрицательные результаты.

Салах исключил все контакты и ушел в изоляцию. Пока он останется в расположении сборной, где пройдет дополнительное обследование и повторное тестирование.

14 и 17 ноября у Египта запланированы матчи квалификации Кубка Африки против Того. Два дня назад Салах выкладывал фотографию в форме сборной: