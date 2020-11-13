Неймар не сыграет за Бразилию из-за травмы, бесполезно налетав 23 часа в самолетах

Бразилия сыграет 14 ноября с Венесуэлой, а 18-го – с Уругваем в квалификации к ЧМ-2022.

Неймар был вызван на матчи, несмотря на травму. Тренеры сборной надеялись, что он успеет восстановиться хотя бы к игре с Уругваем, но этого не произошло.

Так Неймар налетает почти 19 тысяч километров туда-обратно. Время полета из Парижа в Сан-Паулу занимает примерно 11,5 часов. Столько же времени Неймар затратит и на обратную дорогу. И это с учетом пандемии коронавируса.