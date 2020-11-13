Евро-2020 (квалификация)
Футбол
Уэльс
Хорватия
Венгрия
Словакия
Из квалификационной группы Е на Евро-2020 вышло четыре команды – все кроме Азербайджана
час назад
В отборочном турнире к Евро-2020 группу Е составляли пять команд: Хорватия, Уэльс, Словакия, Венгрия и Азербайджан.
Хорватия и Уэльс вышли напрямую, а Словакия и Венгрия пробились через стыковые матчи при помощи Лиги наций. Не вышел только Азербайджан.
Это единственная квалификационная группа, из которой на Евро вышло сразу четыре сборные.
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