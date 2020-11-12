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Молдавия
В старте сборной России – игроки восьми разных клубов. Джикия – капитан
час назад
Сборная России играет с Молдавией в товарищеском матче. В стартовом составе – представители шести российских команд и двух зарубежных.
- «Зенит» – Караваев, Жирков, Кузяев
- ЦСКА – Дивеев, Чалов
- «Локомотив» – Гильерме
- «Спартак» – Джикия
- «Краснодар» – Ионов
- «Динамо» – Фомин
- «Аталанта» – Алексей Миранчук
- «Валенсия» – Черышев
Артем Дзюба не вызван на сбор. В его отсутствие капитаном сборной назначен Джикия.
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