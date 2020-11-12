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#Россия #Футбол #Молдавия

В старте сборной России – игроки восьми разных клубов. Джикия – капитан

час назад

Сборная России играет с Молдавией в товарищеском матче. В стартовом составе – представители шести российских команд и двух зарубежных.

Артем Дзюба не вызван на сбор. В его отсутствие капитаном сборной назначен Джикия.

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Молдавия
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Идет второй тайм
Идет второй тайм
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