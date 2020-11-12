Главный тренер «Болоньи»Синиша Михайлович переболел лейкемией. В интервью Corriere della Sera он рассказал, как лежал под именем Цгикьлтфр Дрновск – 69-летнего бездомного:

💬«Мне дали эти фальшивые данные, чтобы не привлекать лишних людей, которые стали бы беспокоить пациентов. Но после первых двух курсов химиотерапии я и выглядел на 69 лет».

Еще один вопрос ему был задан по поводу развала Югославии в начале 1990-х. Когда он понял, что страна не будет единой?

💬«Мы проиграли финал Кубка Югославии хорватскому «Хайдуку». Перед матчем в туннеле Игор Штимац, партнер по молодежной сборной, сказал: «Молюсь, чтобы моя семья убила твою в городе моих родителей».