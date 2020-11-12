Ливерпуль
Футбол
Джо Гомес
Гомес прооперирован и пропустит большую часть сезона. У «Ливерпуля» выбыл четвертый защитник
5 часов назад
Центральный защитник «Ливерпуля» Джо Гомес травмировался на тренировке сборной Англии.
Клуб сообщил, что на следующее утро Гомес перенес операцию на сухожилии в левом колене. Сроки возвращения не обсуждаются, но «Ливерпуль» дал понять, что травма, скорее всего, оставит его без футбола на значительной части сезона-2020/21.
Ранее у «Ливерпуля» выбыло еще несколько игроков, выступавших в защите. Теперь их потери в этой линии выглядят так:
❌ Ван Дейк
❌ Фабиньо
❌ Гомес
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