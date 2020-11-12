Гомес прооперирован и пропустит большую часть сезона. У «Ливерпуля» выбыл четвертый защитник

Центральный защитник «Ливерпуля» Джо Гомес травмировался на тренировке сборной Англии.

Клуб сообщил, что на следующее утро Гомес перенес операцию на сухожилии в левом колене. Сроки возвращения не обсуждаются, но «Ливерпуль» дал понять, что травма, скорее всего, оставит его без футбола на значительной части сезона-2020/21.

Ранее у «Ливерпуля» выбыло еще несколько игроков, выступавших в защите. Теперь их потери в этой линии выглядят так:

❌ Александер-Арнольд

❌ Ван Дейк

❌ Фабиньо

❌ Гомес