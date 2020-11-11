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Доменико Тедеско
Спартак
Тедеско в «Спартаке» штрафует игроков за минуту опоздания
вчера, 17:36
Форвард «Спартака» Александр Соболев рассказал о системе штрафов в клубе при Доменико Тедеско:
«В команде крутая дисциплина. У Тедеско даже минута опоздания невозможна. Если завтрак в 9:30, зайти на него надо максимум в 9:29. Опоздал – штраф. Все четко. А еще мне кажется, что он никогда не кричит на игроков. Если только в игре, но точно не на тренировках».
У Соболева – пять голов и одна голевая передача в сезоне РПЛ. «Спартак» идет в таблице третьим, отставая от лидера ЦСКА на три очка.
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