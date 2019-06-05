Умер Леннарт Юханссон. Он создал современную Лигу чемпионов, боролся против расизма и продвигал хоккей с мячом
Сегодня умер бывший президент УЕФА Леннарт Юханссон. Ему было 89, и 27 лет из них он отдал работе в организации. Юханссон возглавлял УЕФА с 1990-го по 2007-й, что является рекордным показателем для одного президента.
За это время он сделал много для футбола.
Юханссон построил Лигу чемпионов
На самом деле турнир существовал еще раньше, но под другим названием (Кубок европейских чемпионов). Юханссон же провел его косметический ремонт:
- При нем был утвержден гимн Лиги чемпионов (в 1992 году).
- В 1994 году была придумана современная эмблема ЛЧ – восемь звезд (в честь восьми победителей сезона-1993/94), объединенные в шар.
- Юханссон поменял формат еврокубка. УЕФА ввел групповой этап в Кубке европейских чемпионов-1991/92 (последний раз, когда турнир назывался так). В следующем сезоне, когда появилась Лига чемпионов, турнир состоял из матчей на выбывание (участвовали 32 команды), после чего 8 клубов боролись за золотые медали.
- Только в сезоне-1994/95 появился формат, включающий в себя 4 группы по четыре команды. В 1997/98 ввели 6 групп (в четвертьфиналы выходят команды, занявшие первые места и лучшие клубы со вторых строчек). В 1999 году УЕФА принял формат с 8 группами: шестнадцать команд, занявшие первые и вторые места, участвовали в дополнительном групповом этапе (делились на 4 группы, 8 команд попадали в плей-офф).
- Привычный формат (с 8 группами и началом плей-офф с 1/8 финала) появился в сезоне-2003/04. Все это время Леннарт Юханссон курировал разработку турнира, одобрял важные изменения (например, дополнительный групповой этап) и подводил ЛЧ к современному виду.
Юханссон вернул «Ливерпуль» в еврокубки
Журналист Independent Ян Стэффорд рассказывал, что около трех месяцев добивался интервью с Юханссоном. В конце концов спикер согласился поговорить со Стэффордом, но только во время матча «Арсенала» и «Вест Хэма». Свою позицию Юханссон объяснил так: в Англию он приехал с рабочим визитом, а во время игры расслабиться и спокойно поговорить.
Англичане дико уважают Юханссона. На это у них есть минимум две причины.
1. Юханссон поспособствовал возвращению «Ливерпуля» в еврокубки. В 1985 году на стадионе «Эйзель» за час до финала Кубка европейских чемпионов (играли «Ливерпуль» и «Ювентус») произошла трагедия. Английские болельщики перелезли через заграждение, прорвались через ряд полиции и спровоцировали драку с фанатами «Ювентуса». Итальянцев было меньше, поэтому они попытались убежать на другую трибуну, из-за чего началось обрушение несущей стены. 39 человек погибли, около 700 получили ранения.
Впоследствии УЕФА проводил расследования по этой трагедии. Союз признал, что стадион «Эйзель» не соответствовал нормам безопасности УЕФА (его снесли в 1995-м), предъявил полиции за беспорядки перед и во время матча (до игры в Брюсселе были многочисленные стычки, во время игры болельщики забрасывали друг друга петардами и другими предметами). Но наказали только англичан.
УЕФА запретил английским командам играть в турнирах под эгидой организации на пять лет. «Ливерпуль» же получил десятилетний бан. В 1991 году Юханссон выступил с докладом о том, что клуб, который до трагедии в Брюсселе выигрывал Кубок европейских чемпионов, должен вернуться раньше, так как это положительным образом повлияет на имидж и команды, и турнира. Другие руководители УЕФА положительно отреагировали на слова Юханссона, и в 1991-м «Ливерпуль» был амнистирован.
2. Юханссон помог Англии принять Евро-1996. За право проведения чемпионата Европы в том году боролись Германия, Франция и Англия. У англичан было меньше всего шансов из-за болельщиков. Негативный фон создавали тот случай на «Эйзеле» и внутренние беспорядки во время каждого матча Премьер-лиги. Юханссон же открыто поддержал заявку англичан. «Англия должна провести чемпионат мира, потому что на данный момент там играют на суперсовременных стадионах. Кроме того, сейчас уровень английской лиги можно назвать самым высоким в мире», – сказал Юханссон в своем выступлении.
Он боролся с расизмом и поддерживал ЮАР при подаче заявки на проведение ЧМ
При Леннарте Юханссоне в еврокубках появились первые слоганы против расизма. С 2001 года УЕФА начал тесное сотрудничество с FARE (расшифровывается как Football Against Racism in Europe). С 2002-го на футболках и атрибутике (вымпелы, капитанские повязки) команд, участвующих в еврокубках, наносятся слоганы, выступающие против расовых дискриминаций. Сам Юханссон активно поддерживал это движение. Он называл расизм главной проблемой, которая мешает единению всех болельщиков.
В 2000 году Юханссон поддержал заявку ЮАР на проведение ЧМ-2006. Некоторое время она считалась самой перспективной. Но потом преимущество перешло к Германии. Издание Die Zeit отмечало, что немцы получили преимущество не совсем честным образом: они пообещали качественные вложения в автомобильную промышленность Северной Кореи и Саудовской Аравии в обмен на голоса на выборах.
С того момента началась неприязнь между Зеппом Блаттером и Леннартом Юханссоном. Блаттер открыто поддержал Германию, а Юханссон потом обвинял его в коррупции.
Что еще нужно знать о Леннарте Юханссоне
- С 1967 по 1990 год был президентом АИК. В 2007 году он получил звание почетного президента команды.
- В октябре 2007 входил в комиссию по продвижению хоккея с мячом в Олимпийские виды спорта.
- С 2001 года чемпионам Швеции по футболу вручают кубок имени Леннарта Юханссона.
- В 1998 году Юханссон баллотировался на должность президента ФИФА. Тогда на выборах победил Зепп Блаттер, обогнав Юханссона на 31 голос (111 против 80).