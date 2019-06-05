Умер Леннарт Юханссон. Он создал современную Лигу чемпионов, боролся против расизма и продвигал хоккей с мячом

Впоследствии УЕФА проводил расследования по этой трагедии. Союз признал, что стадион «Эйзель» не соответствовал нормам безопасности УЕФА (его снесли в 1995-м), предъявил полиции за беспорядки перед и во время матча (до игры в Брюсселе были многочисленные стычки, во время игры болельщики забрасывали друг друга петардами и другими предметами). Но наказали только англичан.

УЕФА запретил английским командам играть в турнирах под эгидой организации на пять лет. «Ливерпуль» же получил десятилетний бан. В 1991 году Юханссон выступил с докладом о том, что клуб, который до трагедии в Брюсселе выигрывал Кубок европейских чемпионов, должен вернуться раньше, так как это положительным образом повлияет на имидж и команды, и турнира. Другие руководители УЕФА положительно отреагировали на слова Юханссона, и в 1991-м «Ливерпуль» был амнистирован.