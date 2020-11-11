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#коронавирус #Футбол #Лига чемпионов #РПЛ #Зенит #баскетбол #Хоккей #СКА #Зенит (б)

В Санкт-Петербурге ограничено проведение мероприятий с участием более 50 человек. Необходимо согласование с властями

вчера, 15:18

Сайт администрации Санкт-Петербурге ввел ограничения из-за коронавируса с 14 ноября по 15 января.

Теперь мероприятия численностью более 50 человек будут согласованы с соответствующими исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга.

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#Зенит
#баскетбол
#Хоккей
#СКА
#Зенит (б)