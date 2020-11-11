коронавирус
Лига чемпионов
РПЛ
Хоккей
Футбол
баскетбол
Зенит
СКА
Зенит (б)
В Санкт-Петербурге ограничено проведение мероприятий с участием более 50 человек. Необходимо согласование с властями
вчера, 15:18
Сайт администрации Санкт-Петербурге ввел ограничения из-за коронавируса с 14 ноября по 15 января.
Теперь мероприятия численностью более 50 человек будут согласованы с соответствующими исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга.
- За этот период в Санкт-Петербурге запланированы разные матчи.
- «Зенит» сыграет с «Уралом», «Боруссией» Д, «Динамо» и «Спартаком».
- СКА в КХЛ провеет 11 домашних игр.
- У баскетбольного «Зенита» – семь матчей в Евролиге.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые