Кононов покинул «Ригу» по семейным обстоятельствам

Экс-тренер «Спартака» и «Краснодара» Олег Кононов больше не будет тренировать «Ригу».

«По личным обстоятельствам, не зависящим от меня, мне пришлось уйти с поста главного тренера. Сейчас я должен уделить время своей семье, было бы несправедливо по отношению к нашему клубу, персоналу, игрокам и болельщикам, если бы я не мог стопроцентно сконцентрироваться на команде», – сказал Кононов.

Кононов работал в «Риге» с февраля, но покинул расположение клуба в сентябре из-за болезни дочери.

«Рига» лидирует в чемпионате, выиграв 23 матча из 25. В Лиге чемпионов клуб вылетел от тель-авивского «Маккаби», в Лиге Европы – от «Селтика».