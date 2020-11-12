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Россия не побеждает четыре матча подряд
вчера, 21:50
Сборная России не выиграла товарищеский матч у Молдавии.
В предыдущих трех матчах Россия также не победила ни разу. В октябре в товарищеской игре наша команда уступила 1:2 Швеции, а затем в двух домашних матчах сыграла две ничьи в Лиге наций – 1:1 с Турцией и 0:0 с Венгрией.
Последняя победа была в Лиге наций в выездном матче с Венгрией (3:2).
После матча с Молдавией Россия сыграет в Лиге наций против Турции 15 ноября и против Сербии – 18 ноября. Все эти игры пройдут в гостях.
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