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#Россия #Футбол #Молдавия

Россия не побеждает четыре матча подряд

вчера, 21:50

Сборная России не выиграла товарищеский матч у Молдавии.

В предыдущих трех матчах Россия также не победила ни разу. В октябре в товарищеской игре наша команда уступила 1:2 Швеции, а затем в двух домашних матчах сыграла две ничьи в Лиге наций – 1:1 с Турцией и 0:0 с Венгрией.

Последняя победа была в Лиге наций в выездном матче с Венгрией (3:2).

Матч завершен
Молдавия
0:0
Матч завершен
Россия

После матча с Молдавией Россия сыграет в Лиге наций против Турции 15 ноября и против Сербии – 18 ноября. Все эти игры пройдут в гостях.

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