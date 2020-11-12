Россия не побеждает четыре матча подряд

Сборная России не выиграла товарищеский матч у Молдавии.

В предыдущих трех матчах Россия также не победила ни разу. В октябре в товарищеской игре наша команда уступила 1:2 Швеции, а затем в двух домашних матчах сыграла две ничьи в Лиге наций – 1:1 с Турцией и 0:0 с Венгрией.

Последняя победа была в Лиге наций в выездном матче с Венгрией (3:2).