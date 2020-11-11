Новый сезон НБА начнется 22 декабря и будет сокращен до 72 матчей в регулярке

Прошлый сезон НБА начинался на два месяца раньше – 22 октября, а регулярный чемпионат был сокращен из-за коронавируса.

Теперь, как сообщает ESPN, профсоюз игроков одобрил 22 декабря в качестве даты старта сезона-2020/21. Вместо привычных 82 матчей в регулярном чемпионате каждый клуб сыграет по 72.

По данным Эдриана Воджнаровски, руководство клубов одобрило план.