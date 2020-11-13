Евро-2020
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Сербия
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#Евро-2020 #Футбол #Шотландия #Сербия

Шотландия сыграет на крупном турнире впервые с прошлого века

11 часов назад

Шотландия вышла на Евро-2020, победив Сербию в стыковом матче по пенальти. Решающий удар смазал Александар Митрович.

Матч завершен
Сербия
Йович 90
1:1
( 4 : 5)
Матч завершен
Шотландия
Кристи 52
  • Шотландия последний раз на Евро играла 24 года назад (в 1996-м), а на крупном турнире – 22 года назад (ЧМ-1998).
  • Сборная Сербии – правопреемница Югославии. Последний раз на чемпионатах Европы она выступала в 2000 году – дошла до четвертьфинала, где проиграла 1:6 Голландии.
  • С тех пор сначала сборная Сербии и Черногории, а затем сборная Сербии – пять раз не проходила квалификацию к Евро, но сыграла за это время на трех чемпионатах мира.
  • Евро-2020 был перенесен из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.
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