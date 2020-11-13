Евро-2020
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Шотландия сыграет на крупном турнире впервые с прошлого века
11 часов назад
- Шотландия последний раз на Евро играла 24 года назад (в 1996-м), а на крупном турнире – 22 года назад (ЧМ-1998).
- Сборная Сербии – правопреемница Югославии. Последний раз на чемпионатах Европы она выступала в 2000 году – дошла до четвертьфинала, где проиграла 1:6 Голландии.
- С тех пор сначала сборная Сербии и Черногории, а затем сборная Сербии – пять раз не проходила квалификацию к Евро, но сыграла за это время на трех чемпионатах мира.
- Евро-2020 был перенесен из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.
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