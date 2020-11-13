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#Евро-2020 #Футбол #Евро-2016

Только 5 финалистов Евро-2020 не играли на прошлом чемпионате. Среди них – Голландия и Дания

12 часов назад

Определились все 24 финалиста Евро-2020. Это второй турнир с 24 участниками.

Евро-2020 был перенесен из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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