Евро-2020
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Футбол
Только 5 финалистов Евро-2020 не играли на прошлом чемпионате. Среди них – Голландия и Дания
12 часов назад
Определились все 24 финалиста Евро-2020. Это второй турнир с 24 участниками.
- 19 из этих финалистов играли и на Евро-2016.
- Из прошлых финалистов в этот раз не сыграют Румыния, Албания, Ирландия, Исландия, Северная Ирландия.
- Им на смену добавились Голландия, Дания, Финляндия, Северная Македония, Шотландия.
Евро-2020 был перенесен из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.
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