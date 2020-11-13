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#Евро-2020 #Футбол

Определились все 24 финалиста Евро-2020 и полный состав групп

12 часов назад

Перед ноябрьскими матчами было известно 20 сборных, которые сыграют на чемпионате Европы. В четырех стыковых играх определились еще четыре участника Евро-2020.

Полный состав групп теперь выглядит так:

Евро-2020 был перенесен из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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