Евро-2020
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Шотландия стала последним финалистом Евро-2020
12 часов назад
- Теперь известны все 24 финалиста Евро-2020.
- Евро-2020 был перенесен из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.
- Сборная России попала в одну группу с Бельгией, Данией и Финляндией.
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