Шотландия стала последним финалистом Евро-2020

Завершился последний стыковой матч за выход на Евро-2020. Сербия проигрывала Шотландии до последних минут основного времени, но гол Луки Йовича перевел игру в овертайм. Там команды голов не забили, а серию пенальти лучше провела Шотландия из-за промаха Александра Митровича.