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#Евро-2020 #Футбол #Евро-2020 (квалификация) #Шотландия #Венгрия #Сербия #Исландия #Северная Ирландия #Словакия

Шотландия стала последним финалистом Евро-2020

12 часов назад

Завершился последний стыковой матч за выход на Евро-2020. Сербия проигрывала Шотландии до последних минут основного времени, но гол Луки Йовича перевел игру в овертайм. Там команды голов не забили, а серию пенальти лучше провела Шотландия из-за промаха Александра Митровича.

Матч завершен
Сербия
Йович 90
1:1
( 4 : 5)
Матч завершен
Шотландия
Кристи 52
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