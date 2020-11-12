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#Россия #Футбол #Молдавия

Россия не забила Молдавии в товарищеском матче

вчера, 21:49

Сборная России сыграла 0:0 с Молдавией.

Матч завершен
Молдавия
0:0
Матч завершен
Россия
  • В ноябре у сборной России состоятся еще два матча в Лиге наций – против Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября). Оба – в гостях.
  • Россия лидирует после четырех туров в группе Лиги наций с восемью очками. На одно меньше у Венгрии, на четыре – у Турции, на пять – у Сербии. Сербы уже потеряли шансы на первое место.
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