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Россия не забила Молдавии в товарищеском матче
вчера, 21:49
Сборная России сыграла 0:0 с Молдавией.
- В ноябре у сборной России состоятся еще два матча в Лиге наций – против Турции (15 ноября) и Сербии (18 ноября). Оба – в гостях.
- Россия лидирует после четырех туров в группе Лиги наций с восемью очками. На одно меньше у Венгрии, на четыре – у Турции, на пять – у Сербии. Сербы уже потеряли шансы на первое место.
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