Евро-2020
Футбол
Грузия
Северная Македония
Северная Македония впервые сыграет на чемпионате Европы
вчера, 21:51
Северная Македония обыграла Грузию в стыковом матче за выход на Евро-2020 благодаря голу Горана Пандева.
- Это 21-й участник чемпионата, оставшиеся три определятся в трех следующих стыковых играх.
- Это не единственный дебютант, на Евро также никогда не играла сборная Финляндии.
- Евро-2020 был перенесен из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.
- Сборная России попала в одну группу с Бельгией, Данией и Финляндией.
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