Евро-2020
Футбол
Грузия
Северная Македония
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#Евро-2020 #Футбол #Грузия #Северная Македония

Северная Македония впервые сыграет на чемпионате Европы

вчера, 21:51

Северная Македония обыграла Грузию в стыковом матче за выход на Евро-2020 благодаря голу Горана Пандева.

Матч завершен
Грузия
0:1
Матч завершен
Северная Македония
Пандев 56
  • Это 21-й участник чемпионата, оставшиеся три определятся в трех следующих стыковых играх.
  • Это не единственный дебютант, на Евро также никогда не играла сборная Финляндии.
  • Евро-2020 был перенесен из-за пандемии коронавируса. Ожидается, что турнир пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.
  • Сборная России попала в одну группу с Бельгией, Данией и Финляндией.
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