MMA Fighting: Конор и Порье проведут бой на UFC 257

Конор Макгрегор и Дастин Порье проведут бой 23 января в рамках турнира UFC 257. Эту информацию публикует MMA Fighting. И ссылается на несколько независимых источников, которые официально все подтвердили.

Конор уже побеждал Порье в сентябре 2014 года. Тогда все закончилось техническим нокаутом в первом раунде.

Сам Дастин Порье еще неделю назад просил UFC объявить официально, что бой с Конором состоится 23 января. Но перед этим ему нужен был правильный контракт.

Конор не дрался с 18 января 2020 года. Тогда он победил Дональда Серроне.