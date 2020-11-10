Конор Макгрегор
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UFC 257
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Дастин Порье
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#Конор Макгрегор #MMA #UFC #Дастин Порье #UFC 257

MMA Fighting: Конор и Порье проведут бой на UFC 257

вчера, 21:32

Конор Макгрегор и Дастин Порье проведут бой 23 января в рамках турнира UFC 257. Эту информацию публикует MMA Fighting. И ссылается на несколько независимых источников, которые официально все подтвердили.

Конор уже побеждал Порье в сентябре 2014 года. Тогда все закончилось техническим нокаутом в первом раунде.

Сам Дастин Порье еще неделю назад просил UFC объявить официально, что бой с Конором состоится 23 января. Но перед этим ему нужен был правильный контракт.

Конор не дрался с 18 января 2020 года. Тогда он победил Дональда Серроне.

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