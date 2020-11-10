Конор Макгрегор
UFC
UFC 257
MMA
Дастин Порье
MMA Fighting: Конор и Порье проведут бой на UFC 257
вчера, 21:32
Конор Макгрегор и Дастин Порье проведут бой 23 января в рамках турнира UFC 257. Эту информацию публикует MMA Fighting. И ссылается на несколько независимых источников, которые официально все подтвердили.
Конор уже побеждал Порье в сентябре 2014 года. Тогда все закончилось техническим нокаутом в первом раунде.
Сам Дастин Порье еще неделю назад просил UFC объявить официально, что бой с Конором состоится 23 января. Но перед этим ему нужен был правильный контракт.
Конор не дрался с 18 января 2020 года. Тогда он победил Дональда Серроне.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые