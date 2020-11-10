Футбол
Хоккей
коронавирус
Поделиться:
Комментарии:
0
#Футбол #коронавирус #Хоккей

РПЛ и КХЛ будут согласовывать заполняемость московских арен с Роспотребнадзором

вчера, 20:42

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые ограничения из-за коронавируса. Они действуют с 13 ноября 2020 года по 15 января 2021 года.

Одно из ограничений такое: «Проведение массовых физкультурных и спортивных мероприятий с участием зрителей разрешается только при условии согласования с Департаментом спорта города Москвы и Управлением Роспотребнадзора по городу Москве».

РПЛ выступила с официальным заявлением по ситуации. Главное: согласование будет проходить перед каждым туром. Возможно сохранение квоты в половину заполняемости стадиона.

КХЛ рассказала, что до 13 ноября все матчи пройдут с заполняемостью арен до 50%. Дальше – постоянные согласования.

9 ноября в Москве был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших коронавирусом – 6897 подтвержденных случаев.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Вижу новости, что есть вакцина Pfizer от коронавируса. Это правда? Она работает? Когда будет везде?
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Футбол
#коронавирус
#Хоккей