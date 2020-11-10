«Динамо» – «Спартак», «Зенит» – «Арсенал» и другие пары 1/8 финала Кубка России

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России. С этой стадии в турнире стартуют клубы РПЛ, которые участвуют в еврокубках.

Всего в 1/8 финала участвуют 14 клубов РПЛ и два клуба ФНЛ. Матчи пройдут 20-21 февраля 2021 года.

Полностью все пары выглядят так:

⚽️ «Локомотив» – «Тамбов»

⚽️ «Краснодар» – «Сочи»

⚽️ «Динамо» – «Спартак»

⚽️ «Зенит» – «Арсенал»

⚽️ ЦСКА – «СКА-Хабаровск»

⚽️ «Ростов» – «Ахмат»

⚽️ «Уфа» – «Урал»

⚽️ «Химки» – «Крылья Советов»