Кубок России
Футбол
ЦСКА
Спартак
Ростов
Краснодар
Зенит
Локомотив
Сочи
Динамо
Крылья Советов
Уфа
Арсенал Тула
Урал
Ахмат
Химки
Тамбов
СКА-Хабаровск
#Кубок России #Спартак #Футбол #Краснодар #Зенит #ЦСКА #Локомотив #Химки #Динамо #Ростов #Сочи #Ахмат #Тамбов #Уфа #Крылья Советов #Урал #Арсенал Тула #СКА-Хабаровск
«Динамо» – «Спартак», «Зенит» – «Арсенал» и другие пары 1/8 финала Кубка России
вчера, 15:42
Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России. С этой стадии в турнире стартуют клубы РПЛ, которые участвуют в еврокубках.
Всего в 1/8 финала участвуют 14 клубов РПЛ и два клуба ФНЛ. Матчи пройдут 20-21 февраля 2021 года.
Полностью все пары выглядят так:
⚽️ «Локомотив» – «Тамбов»
⚽️ «Краснодар» – «Сочи»
⚽️ ЦСКА – «СКА-Хабаровск»
⚽️ «Химки» – «Крылья Советов»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые