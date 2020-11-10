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«Динамо» – «Спартак», «Зенит» – «Арсенал» и другие пары 1/8 финала Кубка России

вчера, 15:42

Состоялась жеребьевка 1/8 финала Кубка России. С этой стадии в турнире стартуют клубы РПЛ, которые участвуют в еврокубках.

Всего в 1/8 финала участвуют 14 клубов РПЛ и два клуба ФНЛ. Матчи пройдут 20-21 февраля 2021 года.

Полностью все пары выглядят так:

⚽️ «Локомотив»«Тамбов»

⚽️ «Краснодар»«Сочи»

⚽️ «Динамо»«Спартак»

⚽️ «Зенит»«Арсенал»

⚽️ ЦСКА«СКА-Хабаровск»

⚽️ «Ростов»«Ахмат»

⚽️ «Уфа»«Урал»

⚽️ «Химки»«Крылья Советов»

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#Краснодар
#Зенит
#ЦСКА
#Локомотив
#Химки
#Динамо
#Ростов
#Сочи
#Ахмат
#Тамбов
#Уфа
#Крылья Советов
#Урал
#Арсенал Тула
#СКА-Хабаровск