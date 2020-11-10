Формула 1
Поделиться:
Комментарии:
0
#Формула 1

Расписание Гран-при Формулы 1 на 2021 год

вчера, 15:30

Формула 1 опубликовала официальный предварительный календарь на новый сезон. Он стартует в марте 2021 года и завершится в декабре.

Всего в календаре сезона прописаны рекордные 23 гонки. Руководители Формулы 1 рассчитывают, что в 2021 году на трибуны вернутся фанаты.

Организаторам Гран-при Испании и Гран-при Бразилии нужно заключить контракты с Формулой 1. Еще надо прояснить хозяина четвертого этапа.

Весь предварительный календарь – в одной картинке:

Расшифровка:

🏎️ Гран-при Австралии – 21 марта

🏎️ Гран-при Бахрейна – 28 марта

🏎️ Гран-при Китая – 11 апреля

🏎️ Неизвестно – 25 апреля

🏎️ Гран-при Испании – 9 мая

🏎️ Гран-при Монако – 23 мая

🏎️ Гран-при Азербайджана – 6 июня

🏎️ Гран-при Канады – 13 июня

🏎️ Гран-при Франции – 27 июня

🏎️ Гран-при Австрии – 4 июля

🏎️ Гран-при Великобритании – 18 июля

🏎️ Гран-при Венгрии – 1 августа

🏎️ Гран-при Бельгии – 29 августа

🏎️ Гран-при Нидерландов – 5 сентября

🏎️ Гран-при Италии – 12 сентября

🏎️ Гран-при России – 26 сентября

🏎️ Гран-при Сингапура – 3 октября

🏎️ Гран-при Японии – 10 октября

🏎️ Гран-при США – 24 октября

🏎️ Гран-при Мексики – 31 октября

🏎️ Гран-при Бразилии – 14 ноября

🏎️ Гран-при Саудовской Аравии – 28 ноября

🏎️ Гран-при Абу-Даби – 5 декабря

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Как правильно писать: Формула 1 или Формула-1? С кавычками или без? Что вообще значат это слово и эта цифра?
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Формула 1