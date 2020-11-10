Расписание Гран-при Формулы 1 на 2021 год

Формула 1 опубликовала официальный предварительный календарь на новый сезон. Он стартует в марте 2021 года и завершится в декабре.

Всего в календаре сезона прописаны рекордные 23 гонки. Руководители Формулы 1 рассчитывают, что в 2021 году на трибуны вернутся фанаты.

Организаторам Гран-при Испании и Гран-при Бразилии нужно заключить контракты с Формулой 1. Еще надо прояснить хозяина четвертого этапа.

Весь предварительный календарь – в одной картинке: