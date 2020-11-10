Расписание Гран-при Формулы 1 на 2021 год
Формула 1 опубликовала официальный предварительный календарь на новый сезон. Он стартует в марте 2021 года и завершится в декабре.
Всего в календаре сезона прописаны рекордные 23 гонки. Руководители Формулы 1 рассчитывают, что в 2021 году на трибуны вернутся фанаты.
Организаторам Гран-при Испании и Гран-при Бразилии нужно заключить контракты с Формулой 1. Еще надо прояснить хозяина четвертого этапа.
Весь предварительный календарь – в одной картинке:
Расшифровка:
🏎️ Гран-при Австралии – 21 марта
🏎️ Гран-при Бахрейна – 28 марта
🏎️ Гран-при Китая – 11 апреля
🏎️ Неизвестно – 25 апреля
🏎️ Гран-при Испании – 9 мая
🏎️ Гран-при Монако – 23 мая
🏎️ Гран-при Азербайджана – 6 июня
🏎️ Гран-при Канады – 13 июня
🏎️ Гран-при Франции – 27 июня
🏎️ Гран-при Австрии – 4 июля
🏎️ Гран-при Великобритании – 18 июля
🏎️ Гран-при Венгрии – 1 августа
🏎️ Гран-при Бельгии – 29 августа
🏎️ Гран-при Нидерландов – 5 сентября
🏎️ Гран-при Италии – 12 сентября
🏎️ Гран-при России – 26 сентября
🏎️ Гран-при Сингапура – 3 октября
🏎️ Гран-при Японии – 10 октября
🏎️ Гран-при США – 24 октября
🏎️ Гран-при Мексики – 31 октября
🏎️ Гран-при Бразилии – 14 ноября
🏎️ Гран-при Саудовской Аравии – 28 ноября
🏎️ Гран-при Абу-Даби – 5 декабря