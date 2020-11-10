Булайе Диа
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#Булайе Диа #Футбол #Лига 1 #Реймс

Игрок «Реймса» лидирует в списке бомбардиров Лиги 1. Он уже побил личный рекорд по голам

вчера, 10:06

Keystone Press Agency/Global Look Press

Булайе Диа из «Реймса» забил восемь голов в восьми матчах Лиги 1 в сезоне-2020/21. Это половина из всех голов «Реймса». Три раза Диа реализовал пенальти.

Перед паузой на игры сборных он на один гол опережает Килиана Мбаппе из «ПСЖ». Еще три игрока имеют по шесть голов.

Диа попал в «Реймс» в 2018 году, хотя начинал карьеру в любительских лигах. В прошлом сезоне Лиги 1 он сыграл 24 матча, забил семь голов и сделал один ассист.

Сейчас ему 23 года. Transfermarkt оценивает Диа в 8 миллионов евро. Он играет за сборную Сенегала.

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