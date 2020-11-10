Николас Пареха
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Пареха завершил карьеру и поблагодарил «Спартак» на русском языке
вчера, 01:12
Бывший защитник «Спартака» и «Севильи» Николас Пареха объявил о завершении карьеры. В январе ему исполнится 37 лет.
- Испаноязычный твиттер «Спартака» поблагодарил Пареху за годы в клубе, прикрепив в видео гол «Амкару» со штрафного.
- Пареха ответил на русском: «Спасибо большое, «Спартак!!»
- Помимо «Спартака» и «Севильи» Пареха играл за «Аргентинос Хуниорс», «Андерлехт», «Эспаньол» и «Атлас».
- У него один матч в составе сборной Аргентины.
- С Аргентиной Пареха выигрывал Олимпиаду, с «Севильей» – дважды Лигу Европы.
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