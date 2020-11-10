Пареха завершил карьеру и поблагодарил «Спартак» на русском языке

Бывший защитник «Спартака» и «Севильи» Николас Пареха объявил о завершении карьеры. В январе ему исполнится 37 лет.

Испаноязычный твиттер «Спартака» поблагодарил Пареху за годы в клубе, прикрепив в видео гол «Амкару» со штрафного.

Пареха ответил на русском: «Спасибо большое, «Спартак!!»