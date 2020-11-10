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#Николас Пареха #Спартак #Футбол #РПЛ #Севилья

Пареха завершил карьеру и поблагодарил «Спартак» на русском языке

вчера, 01:12

Бывший защитник «Спартака» и «Севильи» Николас Пареха объявил о завершении карьеры. В январе ему исполнится 37 лет.

  • Испаноязычный твиттер «Спартака» поблагодарил Пареху за годы в клубе, прикрепив в видео гол «Амкару» со штрафного.
  • Пареха ответил на русском: «Спасибо большое, «Спартак!!»
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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