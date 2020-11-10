Чезаре Пранделли
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#Чезаре Пранделли #Футбол #Серия А #Фиорентина

Пранделли – новый тренер «Фиорентины». Команда идет 12-й в Серии А

вчера, 00:21

Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини покинул свой пост – Чезаре Пранделли назначен вместо него.

  • Пранделли уже работал в «Фиорентине» пять лет, после чего ушел в сборную Италии, с которой добрался до финала Евро-2012.
  • Последнее место работы – «Дженоа» в сезоне-2018/19, которая заняла 17-е место и избежала вылета только по дополнительным показателям.
  • Сейчас «Фиорентина» идет 12-й в Серии А с двумя победами в семи матчах. В последней игре клуб сыграл 0:0 с «Пармой», а до этого проиграл 0:2 «Роме».
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