Чезаре Пранделли
Серия А
Футбол
Фиорентина
Пранделли – новый тренер «Фиорентины». Команда идет 12-й в Серии А
вчера, 00:21
Главный тренер «Фиорентины» Джузеппе Якини покинул свой пост – Чезаре Пранделли назначен вместо него.
- Пранделли уже работал в «Фиорентине» пять лет, после чего ушел в сборную Италии, с которой добрался до финала Евро-2012.
- Последнее место работы – «Дженоа» в сезоне-2018/19, которая заняла 17-е место и избежала вылета только по дополнительным показателям.
- Сейчас «Фиорентина» идет 12-й в Серии А с двумя победами в семи матчах. В последней игре клуб сыграл 0:0 с «Пармой», а до этого проиграл 0:2 «Роме».
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые