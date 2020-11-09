Александра Трусова
Алена Косторная
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#Александра Трусова #Алена Косторная

Трусова выиграла этап Кубка России, дважды упав в произвольной программе

09 ноября, 20:22

У женщин завершилась произвольная программа по фигурному катанию на этапе Кубка России в Казани.

Александра Трусова чисто исполнила три четверных прыжка, но упала с четверного тулупа и с каскада тройной лутц – двойной риттбергер.

Она получила 171,21 балла за технику и выиграла соревнования, а вместе с ними – и этап.

Оценки в произвольной программе:

  1. Александра Трусова– 171,21
  2. Алена Косторная– 148,16
  3. Майя Хромых – 135,83
  4. Софья Самодурова – 130,03
  5. Ксения Цибинова – 127,65
  6. Валерия Шульская – 127,41
  7. Анастасия Тараканова – 126,41
  8. Елизавета Нугуманова – 125,66
  9. Станислава Константинова – 115,19
  10. Валерия Костина – 113,17
  11. Валерия Ларионова – 104,24
  12. Александра Малахова – 74,82

Итог этапа:

  1. Александра Трусова – 248,63
  2. Алена Косторная – 226,31
  3. Майя Хромых – 212,72
  4. Софья Самодурова – 197,19
  5. Елизавета Нугуманова – 190,05
  6. Ксения Цибинова – 189,98
  7. Валерия Шульская – 185,39
  8. Анастасия Тараканова – 184,85
  9. Станислава Константинова -177,79
  10. Валерия Костина – 168,14
  11. Валерия Ларионова – 157,99
  12. Александра Малахова – 110,17
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
О победительнице
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