Александра Трусова
Алена Косторная
Трусова выиграла этап Кубка России, дважды упав в произвольной программе
09 ноября, 20:22
У женщин завершилась произвольная программа по фигурному катанию на этапе Кубка России в Казани.
Александра Трусова чисто исполнила три четверных прыжка, но упала с четверного тулупа и с каскада тройной лутц – двойной риттбергер.
Она получила 171,21 балла за технику и выиграла соревнования, а вместе с ними – и этап.
Оценки в произвольной программе:
- Александра Трусова– 171,21
- Алена Косторная– 148,16
- Майя Хромых – 135,83
- Софья Самодурова – 130,03
- Ксения Цибинова – 127,65
- Валерия Шульская – 127,41
- Анастасия Тараканова – 126,41
- Елизавета Нугуманова – 125,66
- Станислава Константинова – 115,19
- Валерия Костина – 113,17
- Валерия Ларионова – 104,24
- Александра Малахова – 74,82
Итог этапа:
- Александра Трусова – 248,63
- Алена Косторная – 226,31
- Майя Хромых – 212,72
- Софья Самодурова – 197,19
- Елизавета Нугуманова – 190,05
- Ксения Цибинова – 189,98
- Валерия Шульская – 185,39
- Анастасия Тараканова – 184,85
- Станислава Константинова -177,79
- Валерия Костина – 168,14
- Валерия Ларионова – 157,99
- Александра Малахова – 110,17
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