Трусова выиграла этап Кубка России, дважды упав в произвольной программе

У женщин завершилась произвольная программа по фигурному катанию на этапе Кубка России в Казани.

Александра Трусова чисто исполнила три четверных прыжка, но упала с четверного тулупа и с каскада тройной лутц – двойной риттбергер.

Она получила 171,21 балла за технику и выиграла соревнования, а вместе с ними – и этап.

Оценки в произвольной программе:

Александра Трусова– 171,21 Алена Косторная– 148,16 Майя Хромых – 135,83 Софья Самодурова – 130,03 Ксения Цибинова – 127,65 Валерия Шульская – 127,41 Анастасия Тараканова – 126,41 Елизавета Нугуманова – 125,66 Станислава Константинова – 115,19 Валерия Костина – 113,17 Валерия Ларионова – 104,24 Александра Малахова – 74,82

Итог этапа: