Россия U21
Футбол
Магомед-Шапи Сулейманов
Даниил Уткин
Константин Марадишвили
Вячеслав Грулев
Станислав Магкеев
Поделиться:
Комментарии:
0
#Россия U21 #Футбол #Магомед-Шапи Сулейманов #Вячеслав Грулев #Даниил Уткин #Константин Марадишвили #Станислав Магкеев

7 игроков молодежки выбыли из-за травм и не сыграют за сборную. Среди них – Шапи, Уткин и Умяров

09 ноября, 19:59

У молодежной сборной России – обновленный список игроков на товарищеские матчи с Венгрией и Словенией (13 и 17 ноября).

Из-за травм за команду не сыграют:

Всего в расположении сборной – 21 футболист:

  • Вратари: Денис Адамов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Иван Ломаев («Крылья Советов»).
  • Защитники: Павел Маслов («Спартак»), Алексей Татаев («Млада Болеслав»), Артем Голубев («Уфа»), Данил Степанов («Ротор»), Данил Круговой («Зенит»), Вадим Карпов (ЦСКА), Максим Ненахов («Ахмат»), Данила Прохин («Зенит»).
  • Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский (оба — «Локомотив»), Денис Макаров, Солтмурад Бакаев (оба — «Рубин»), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Михаил Игнатов («Спартак»), Наир Тикнизян (ЦСКА).
  • Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА Москва), Иван Игнатьев («Рубин»).
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Еще по теме
Два года назад молодежка не попала на Евро из-за странностей тренера. Сейчас – вышла раньше всех
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Россия U21
#Футбол
#Магомед-Шапи Сулейманов
#Вячеслав Грулев
#Даниил Уткин
#Константин Марадишвили
#Станислав Магкеев