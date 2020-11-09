Россия U21
Футбол
Магомед-Шапи Сулейманов
Даниил Уткин
Константин Марадишвили
Вячеслав Грулев
Станислав Магкеев
#Россия U21 #Футбол #Магомед-Шапи Сулейманов #Вячеслав Грулев #Даниил Уткин #Константин Марадишвили #Станислав Магкеев
7 игроков молодежки выбыли из-за травм и не сыграют за сборную. Среди них – Шапи, Уткин и Умяров
09 ноября, 19:59
У молодежной сборной России – обновленный список игроков на товарищеские матчи с Венгрией и Словенией (13 и 17 ноября).
Из-за травм за команду не сыграют:
- Магомед-Шапи Сулейманов.
- Даниил Уткин.
- Станислав Магкеев.
- Никита Калугин.
- Вячеслав Грулев.
- Наиль Умяров.
- Константин Марадишвили.
Всего в расположении сборной – 21 футболист:
- Вратари: Денис Адамов («Краснодар»), Александр Максименко («Спартак» Москва), Иван Ломаев («Крылья Советов»).
- Защитники: Павел Маслов («Спартак»), Алексей Татаев («Млада Болеслав»), Артем Голубев («Уфа»), Данил Степанов («Ротор»), Данил Круговой («Зенит»), Вадим Карпов (ЦСКА), Максим Ненахов («Ахмат»), Данила Прохин («Зенит»).
- Полузащитники: Данил Глебов («Ростов»), Даниил Куликов, Дмитрий Рыбчинский (оба — «Локомотив»), Денис Макаров, Солтмурад Бакаев (оба — «Рубин»), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Михаил Игнатов («Спартак»), Наир Тикнизян (ЦСКА).
- Нападающие: Федор Чалов (ЦСКА Москва), Иван Игнатьев («Рубин»).
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые