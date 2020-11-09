РПЛ
Футбол
РФС
Михаил Вилков
Ашот Хачатурянц
Владислав Безбородов
Поделиться:
Комментарии:
0
#РПЛ #Футбол #Михаил Вилков #РФС #Ашот Хачатурянц #Владислав Безбородов

Вилков и Безбородов не будут судить матчи РПЛ до конца года

09 ноября, 12:49

В РПЛ – время санкций к арбитрам.

«До конца года он судить точно не будет, а дальше посмотрим. Это касается не только Вилкова, но и Безбородова», – цитата главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

Также, по его словам, наказан и Левников, но в меньшей степени.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
А что было в последнем туре
Ой. Зайнутдинов получил в голову коленом. Унесли на носилках
Тренер «Зенита» удален после пенальти, а Берг забил и почему-то наорал на Кержакова
Драматичный матч Дзюбы: фанаты свистели и оскорбляли, а он забил и послал поцелуи
Дзюба отдал приз лучшего игрока Сутормину, у которого до матча умер отец и который плакал после гола 👏
Шесть голов и три удаления – так зарубились «Динамо» и «Локомотив»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#РПЛ
#Футбол
#Михаил Вилков
#РФС
#Ашот Хачатурянц
#Владислав Безбородов