РПЛ
Футбол
РФС
Михаил Вилков
Ашот Хачатурянц
Владислав Безбородов
Вилков и Безбородов не будут судить матчи РПЛ до конца года
09 ноября, 12:49
В РПЛ – время санкций к арбитрам.
«До конца года он судить точно не будет, а дальше посмотрим. Это касается не только Вилкова, но и Безбородова», – цитата главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.
Также, по его словам, наказан и Левников, но в меньшей степени.
- Михаил Вилков обслуживал матч «Краснодар» – «Рубин».
- Владислав Безбородов работал в поле на игре «Краснодар» – «Спартак», Кирилл Левников – на ВАР.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые