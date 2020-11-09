Вилков и Безбородов не будут судить матчи РПЛ до конца года

В РПЛ – время санкций к арбитрам.

«До конца года он судить точно не будет, а дальше посмотрим. Это касается не только Вилкова, но и Безбородова», – цитата главы судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца.

Также, по его словам, наказан и Левников, но в меньшей степени.