Ислам Махачев
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Махачев – Дос Аньос
Рафаэль Дос Аньос
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#Ислам Махачев #MMA #Махачев – Дос Аньос #Рафаэль Дос Аньос

Бой Махачева с Дос Аньосом снова отменен – у россиянина инфекция

09 ноября, 10:44

Ислам Махачев не будет драться с Рафаэлем Дос Аньосом. Изначально их поединок был запланирован на 14 ноября.

Ранее он отменялся из-за положительного теста на коронавирус у Дос Аньоса, сейчас – из-за инфекции у Махачева.

«Успокаивает только одно, что от предписанного нам никуда не деться. Много сил и времени потрачено было к этому бою, находился на пике формы, но как только начал сбрасывать вес и иммунитет начал слабеть, я подхватил инфекцию, которая выведет меня из строя минимум на месяц.

В этом лагере наша команда уже не раз сталкивалась с этой инфекцией, и многим пришлось отменить свои бои. Этот год был тяжелым для моей карьеры, очень много боев отменилось, но обещаю вам: я буду идти до конца к этому поясу, чего бы мне это ни стоило», – написал в инстаграме Махачев.

«Травмы — это часть этой игры. Чтобы стать чемпионом, нужно многое пройти. Терпения и хорошего настроения тебе, брат», – отреагировал Хабиб Нурмагомедов.

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