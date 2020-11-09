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#Карлос Солер #Футбол #Серхио Рамос #Примера #Реал #Валенсия #Марсело #Лукас Васкес

Игрок «Валенсии» забил три гола «Реалу». Все три – с пенальти

09 ноября, 01:03

«Валенсия» обыграла «Реала» в матче девятого тура Примеры – 4:1. Так развивался этот матч.

Матч завершен
Валенсия
Валенсия
Солер 35
Варан 43
Солер 54
Солер 63
4:1
Матч завершен
Реал
Мадрид
Бензема 23

Главный герой – Карлос Солер. На его счету хет-трик в этой встрече. Так он забивал свои голы.

  • Первый мяч – пенальти за игру рукой Лукаса Васкеса. Сделал это со второй попытки – первую смазал, но на добивании хорошо сыграл Мусах. Арбитр попросил перебить пенальти, потому что Мусах вбежал в штрафную до удара.
  • Второй мяч – пенальти за фол Марсело. Успешно с первой попытки.
  • Третий мяч – пенальти за игру рукой Серхио Рамоса. Солер сразу же забил.

Солер забивает в Примере во втором матче подряд. Благодаря голам Солера «Валенсия» в игре с «Реалом» прервала четырехматчевую безвыигрышную серию (три поражения и ничья) в чемпионате Испании.

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