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Игрок «Валенсии» забил три гола «Реалу». Все три – с пенальти
09 ноября, 01:03
«Валенсия» обыграла «Реала» в матче девятого тура Примеры – 4:1. Так развивался этот матч.
Главный герой – Карлос Солер. На его счету хет-трик в этой встрече. Так он забивал свои голы.
- Первый мяч – пенальти за игру рукой Лукаса Васкеса. Сделал это со второй попытки – первую смазал, но на добивании хорошо сыграл Мусах. Арбитр попросил перебить пенальти, потому что Мусах вбежал в штрафную до удара.
- Второй мяч – пенальти за фол Марсело. Успешно с первой попытки.
- Третий мяч – пенальти за игру рукой Серхио Рамоса. Солер сразу же забил.
Солер забивает в Примере во втором матче подряд. Благодаря голам Солера «Валенсия» в игре с «Реалом» прервала четырехматчевую безвыигрышную серию (три поражения и ничья) в чемпионате Испании.
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