Игрок «Валенсии» забил три гола «Реалу». Все три – с пенальти

Главный герой – Карлос Солер. На его счету хет-трик в этой встрече. Так он забивал свои голы.

Первый мяч – пенальти за игру рукой Лукаса Васкеса. Сделал это со второй попытки – первую смазал, но на добивании хорошо сыграл Мусах. Арбитр попросил перебить пенальти, потому что Мусах вбежал в штрафную до удара.

Второй мяч – пенальти за фол Марсело. Успешно с первой попытки.

Третий мяч – пенальти за игру рукой Серхио Рамоса. Солер сразу же забил.

Солер забивает в Примере во втором матче подряд. Благодаря голам Солера «Валенсия» в игре с «Реалом» прервала четырехматчевую безвыигрышную серию (три поражения и ничья) в чемпионате Испании.