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#Россия #Футбол #Лига наций #Антон Шунин #Марио Фернандес #Сослан Джанаев #Зелимхан Бакаев #Игорь Смольников #Дмитрий Живоглядов #товарищеские матчи

Живоглядов, Бакаев и Джанаев вызваны в сборную России

08 ноября, 22:50

Об этом сообщила пресс-служба сборной России.

Из-за болезни и травм к сборной не присоединятся Антон Шунин, Марио Фернандес и Игорь Смольников. Вызов не получил нападающий Артем Дзюба.

В ноябре сборная России проведет три матча. Все – в гостях:

• Товарищеский матч с Молдавией – 12 ноября.

• Матч Лиги наций с Турцией – 15 ноября.

• Матч Лиги наций с Сербией – 18 ноября.

После четырех матчей в Лиге наций сборная России занимает первое место в группе с восемью очками. 

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#Марио Фернандес
#Сослан Джанаев
#Зелимхан Бакаев
#Игорь Смольников
#Дмитрий Живоглядов
#товарищеские матчи