Живоглядов, Бакаев и Джанаев вызваны в сборную России

В ноябре сборная России проведет три матча. Все – в гостях:

• Товарищеский матч с Молдавией – 12 ноября.

• Матч Лиги наций с Турцией – 15 ноября.

• Матч Лиги наций с Сербией – 18 ноября.

После четырех матчей в Лиге наций сборная России занимает первое место в группе с восемью очками.