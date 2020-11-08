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Живоглядов, Бакаев и Джанаев вызваны в сборную России
08 ноября, 22:50
Об этом сообщила пресс-служба сборной России.
Из-за болезни и травм к сборной не присоединятся Антон Шунин, Марио Фернандес и Игорь Смольников. Вызов не получил нападающий Артем Дзюба.
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