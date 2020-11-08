«Краснодар» проиграл пять матчей подряд. Это повторение клубного антирекорда

В последний раз «Краснодар» побеждал 17 октября в матче против «Рубина» – 3:1. Дальше идет 6-матчевая безвыигрышная серия:

Ничья с «Ренном» – 1:1.

Поражение от «Спартака» – 1:3.

Поражение от «Челси» – 0:4.

Поражение от «Ахмата» – 0:2.

Поражение от «Севильи» – 2:3.

Поражение от «Зенита» – 1:3.

«Краснодар» повторил собственный антирекорд, проиграв пять матчей подряд во всех турнирах.