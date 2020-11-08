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#Краснодар #Футбол #РПЛ

«Краснодар» проиграл пять матчей подряд. Это повторение клубного антирекорда

08 ноября, 22:00

В последний раз «Краснодар» побеждал 17 октября в матче против «Рубина» – 3:1. Дальше идет 6-матчевая безвыигрышная серия:

«Краснодар» повторил собственный антирекорд, проиграв пять матчей подряд во всех турнирах.

 

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