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«Краснодар» проиграл пять матчей подряд. Это повторение клубного антирекорда
08 ноября, 22:00
В последний раз «Краснодар» побеждал 17 октября в матче против «Рубина» – 3:1. Дальше идет 6-матчевая безвыигрышная серия:
- Ничья с «Ренном» – 1:1.
- Поражение от «Спартака» – 1:3.
- Поражение от «Челси» – 0:4.
- Поражение от «Ахмата» – 0:2.
- Поражение от «Севильи» – 2:3.
- Поражение от «Зенита» – 1:3.
«Краснодар» повторил собственный антирекорд, проиграв пять матчей подряд во всех турнирах.
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