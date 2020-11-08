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«Динамо» разгромило «Локомотив» – 5:1. Это третья победа подряд при Шварце
08 ноября, 21:31
• У «Локомотива» красные карточки получили Слободан Райкович и Гилерме, у «Динамо» – Сергей Паршивлюк.
• При Сандро Шварце за три матча «Динамо» забило 10 голов. До этого были победы над «Сочи» (3:1) и «Тамбовом» (2:1).
• После победы над «Локо» «Динамо» набрало 26 очков и занимает четвертое место в РПЛ.
• До прихода Шварца «Динамо» шло на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.
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