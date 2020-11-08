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#Динамо #Футбол #РПЛ #Локомотив

«Динамо» разгромило «Локомотив» – 5:1. Это третья победа подряд при Шварце

08 ноября, 21:31
Матч завершен
Динамо
Москва
Евгеньев 3
Н'Жи 33
Лесовой 60
Фомин 85
Рауш 90
5:1
Матч завершен
Локомотив
Москва
Зе Луиш 45

• У «Локомотива» красные карточки получили Слободан Райкович и Гилерме, у «Динамо» – Сергей Паршивлюк

• При Сандро Шварце за три матча «Динамо» забило 10 голов. До этого были победы над «Сочи» (3:1) и «Тамбовом» (2:1).

• После победы над «Локо» «Динамо» набрало 26 очков и занимает четвертое место в РПЛ.

• До прихода Шварца «Динамо» шло на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.

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